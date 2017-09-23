Güncelleme: 17:10, 23 Eylül 2017 Cumartesi

DEİK'te Yönetim Kurulu Başkanı değişti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılma kararı alan Ömer Cihad Vardan'ın yerine Eski Müsiad Başkanı Nail Olpak'ın getirilmesine karar verildiği bildirildi.

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır yürüten Ömer Cihad Vardan şahsi nedenlerle görevinden ayrılma kararı alırken, DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Nail Olpak'ın getirilmesine karar verildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuyla ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerini özel sektör-kamu iş birliği ve tüm paydaşların katkılarıyla eş güdümlü yönetmek üzere tasarlanan DEİK'te 2014 yılından bu yana yeniden yapılanma sürecine yönelik faaliyetlerin devam ettirildiğini vurguladı.

Zeybekci, DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Ömer Cihad Vardan'a şahsı ve bakanlığı adına teşekkür ederek, bundan sonra üstleneceği görevlerde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile güçlenen DEİK'in tüm kurucu kuruluşlar için önemli bir platform olduğunu belirten Zeybekci, birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşta önemli görevleri son derece başarılı bir şekilde yerine getiren Nail Olpak'ın DEİK'te de önemli hizmetler yapacağına inandığını kaydetti.