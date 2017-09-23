Güncelleme: 17:26, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Meksika bir kez daha büyük depremle sarsıldı



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Meksika'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Geçen hafta salı günü de ülkede meydana gelen 7,1'lik depremde, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti..

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksika, salı günkü 7,1 büyülüğündeki depremin ardından bu kez de 6,1 şiddetinde bir depremle sarsıldı.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Oaxaca eyaletine bağlı Matias Romero'nun 18 kilometre güneydoğusundaki depremin, 32 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Başkent Meksiko'da da hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Geçtiğimiz salı günü de ülkede 7,1 şiddetindeki depremde son gelen verilere göre 300'e yakın kişi kaybetmişti.

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