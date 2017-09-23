IKBY'deki referandumunun erteleneceği iddiası

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekteri Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KYB ve Kürdistan Demokrat Partisi'nce (KDP) referandumun ertelenmesi konusunda Birleşmiş Milletler, ABD, Fransa ve İngiltere'nin sunduğu teklif en iyi çözümdür. Kısa bir süre içerisinde tüm sorunların çözülmesi için Bağdat ile görüşmelere geçilecek. Eğer bu görüşmeler başarıya ulaşmazsa o zaman uluslararası toplumun desteğiyle bağımsızlık referandumuna gidilecek." ifadeleri kullanıldı.
Açıklama, KYB'nin resmi internet sitesi ve birçok yerel medyada yer aldıktan bir müddet sonra yayından kaldırıldı.
Talabani, Facebook'tan yaptığı açıklamada, hesabının hacklendiğini belirtti. Bazı taraflar ise KYB'nin referandum açıklamasının doğru olduğunu ve böyle bir yöntemi kullanarak referandumdaki tavrını kamuoyuna iletmek istediğini savunuyor.
Öte yandan IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu ise yaptığı yazılı açıklamada, referandumunun erteleneceğine dair Pavel Talabani tarafından ortaya atılan iddianın asılsız olduğunu, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
KDP Sözcüsü Mahmuh Muhammed ise yaptığı yazılı açıklamada, Talabani'nin söz ettiği KDP-KYB'nin referandumun ertelenmesi konusunda anlaştığı iddialarının doğru olmadığını kaydetti.
IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami de Twitter hesabından referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.
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