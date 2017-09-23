17:57, 23 Eylül 2017 Cumartesi

Çorum'daki FETÖ soruşturmasında 5 tutuklama



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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çorum'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'inin tutuklandığı bildirildi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve üniversite öğrencisi ile ev hanımlarının da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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