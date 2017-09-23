Almanya'daki okullarda Türkçe dersine engel

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bazı belediyelerin, Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) öğretmenlerince okullarda verilen Türkçe derslerine yönelik yeni düzenlemeleri velileri kızdırdı.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız ve Berlin Başkonsolos Yardımcısı Erdinç Evirgen, Başkonsolosluk Binası'nda, bazı öğrenci velileriyle bir araya geldi.
Toplantıda velilere, Mitte ve Friedrichshain-Kreuzberg belediyelerinin Türkçe dersi için sınıf kullanım ücreti talep ettiklerini bildiren Yıldız, söz konusu yerlerde şimdilik Türkçe sınıfı açılamayacağını aktardı.
Yıldız, bu iki belediye tarafından Türkçe derslerinin önüne değişik bahanelerle engeller çıkarıldığını, bunu gelecekte başka belediyelerin de yapmasından endişe duyduklarını söyledi.
Eğitim Müşaviri Yıldız, AA muhabirine, velilerin duruma çok üzüldüklerini ancak diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Yıldız, uluslararası anlaşmalara göre, istenilen sınıf kullanım ücretinin ödenmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
Mitte ilçesinde Brüder Grimm İlkokuluna çocuğunu gönderen Sabit Ataman adlı veli de belediyenin aldığı kararı kınadığını belirterek, çocuğun diğer dilleri öğrenmesi ve ülkeye uyum sağlaması için önce ana dilini bilmesi gerektiğini söyledi.
Ataman, "Ben çok üzüldüm. Bu kararı duyduktan sonra kendimi dışlanmış hissettim." dedi.
Çocuğu bölgedeki Allegro İlkokulunda eğitim gören Karin Kayabay adlı veli ise karara çok şaşırdıklarını söyledi.
Eşinin Türk kendisinin de Alman vatandaşı olduğunu belirten Kayabay, "Ben çok iyi Türkçe konuşamıyorum. Eşim ise Almanca konuşuyor. Kızım için bu Türkçe dersi bir zenginlikti. Türkçe dersinin yapılamaması kızım için bir zarar çünkü daha az Türkçe konuşacak. Bir şey eksik olacak. Buna hazır değildik." diye konuştu.
Berlin'de Mitte Belediyesi, MEB'in görevlendirdiği öğretmenlerin kullanacağı Türkçe dersliği için 27 bin 400 avro kullanım ücreti talep etmiş ve Türkçe derslerini bu eğitim-öğretim yılının başında durdurmuştu.
Friedrichhain-Kreuzberg Belediyesi ise Türkçe dersinin okul yönetimi tarafından sunulan derslerin dışında olduğu gerekçesiyle bu hizmetin sunulacağı yer için 28 Ocak 2018 tarihi itibarıyla sınıf kullanım ücreti istemeye başlamıştı.
Mitte Belediyesi sınırları içinde 17 okulda, 571 öğrencinin şu an Türkçe dersi alamadığı belirtiliyor.
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