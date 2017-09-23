Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsviçre'den Türkiye'ye getirilen Herakles lahdi, Bakan Numan Kurtulmuş tarafından yarın Antalya Müzesi'nde ziyarete açılacak.
Türkiye'ye bu yıl iadesi sağlanan 41 eserden biri olan lahit, milattan sonra ikinci yüzyıl Roma dönemine ait ve üzerinde Herakles'in 12 işi tasvir ediliyor.
Arkeoloji literatüründe "Torre Nove" olarak adlandırılan tipte "küçük Asya lahit" grubuna giren eser, yaklaşık 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde ve 3 ton ağırlığında bulunuyor.
Öte yandan, yarın dünyanın en önemli antik kentleri arasında gösterilen Kibyra'da, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından "Senfonik Türküler" konseri düzenlenecek.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve geçen günlerde İsviçre'den Türkiye'ye getirilen Herakles lahdi, Antalya Müzesi'nde sergilenecek.
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