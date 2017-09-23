Erbil sokaklarında sözde Kürdistan haritası asıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemek istediği referandum için Erbil sokaklarındaki panolara sözde Kürdistan haritası asıldı.
Bölgede yeni bir çatışmanın çıkmaması için ABD başta olmak üzere Birlemiş Milletler (BM) ve diğer ülkelerin "Referandumu iptal et" çağrısına kulak vermeyen IKBY'de referandum propagandası için panolarda Türkiye, İran, Suriye'yi de içerisine alan büyük Kürdistan haritası kullanılıyor.
IKBY hükümeti, söz konusu haritaların kendi bilgeleri dahilinde olmadığını, bazı özel şirketler tarafından kiralanan panolara asıldığını söylüyor.
IKBY Dışilişkiler Dairesi Türkiye Masası Sorumlusu Dr. Abdusselam Stuni, "O haritaların hükümet ile bir alakası yok. Bazı özel şirketler sorumsuz bir şekilde davranıp asmış." dedi.
IKBY'nin siyasetinin belli olduğunu dile getiren Stuni, Irak sınırları içerisinde yasalara göre referandum propagandası yapıldığını kaydetti.
IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Basın Sorumlusu Şoreş Hasan ise resmi olarak referandum çalışmaları kapsamında kendilerince IKBY ve tartışmalı bölgeleri de içerisine alan haritanın kullanıldığını aktardı. Hasan, şunları kaydetti:
"Resmi olarak halkı bilgilendirmek için kullandığımız harita Irak'la sınırlıdır. Bunun dışında komisyonumuzca asılan bir harita yok. Bazı özel şirketler kendi inisiyatifleriyle farklı haritalar asmış olabilir ancak bunların hepsi yasalara aykırı olup komisyonumuz tarafından reddediliyor."
Esed rejimi, başkent Şam'da 'çatışmasızlık bölgeleri' içerisindeki Doğu Guta'ya saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda 3 sivil öldü, 15 kişi yaralandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak Federal Mahkemesinin "anayasaya aykırı" kararı aldığı referandumun bu saatten sonra ertelenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemek istediği referandum için Erbil sokaklarındaki panolara sözde Kürdistan haritası asıldı.
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