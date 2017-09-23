Esed rejiminin 'çatışmasızlık bölgesi'ne saldırıları sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed güçlerinin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri"içinde yer alan Doğu Guta'nın Ayn Terma beldesine düzenlediği füzeli saldırılarda, 3 sivil öldü, 15 kişi yaralandı.
Rejimin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesini ele geçirmek amacıyla saldırıları sürüyor.
Rejimin askeri kuşatması altındaki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilisi Mustafa Alaa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim güçleri, Ayn Terma beldesindeki yerleşim yerlerine füzeli saldırılar düzenledi. Saldırılar nedeniyle 3 sivil yaşamını yitirdi." dedi.
Alaa, saldırıda yaralanan 15 sivilin de bölgedeki Cobar hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.
Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Arbin beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın süredir rejimin askeri kuşatması altında bulunuyor.
Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 3,5 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.
Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor. Rusya, bölgede ateşkesin 22 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.
Esed rejimi, başkent Şam'da 'çatışmasızlık bölgeleri' içerisindeki Doğu Guta'ya saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda 3 sivil öldü, 15 kişi yaralandı.
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