ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Dana White, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bugün erken saatlerde Guam'dan kalkan ABD Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları, Okinawa'dan yanlarında katılan F-15C Eagle savaş jetleriyle birlikte uluslararası hava sahasında Kuzey Kore'nin doğu sınırında uçuş yaptı." ifadesini kullanıldı.
Söz konusu uçuşun, askerden arındırılmış bölgenin kuzeyindeki en uzak nokta olduğu ve bununla ABD'nin ciddiyetini Kuzey Kore'ye göstermek istediği vurgulandı.
"Bu görev, Başkan'ın (Donald Trump), bir tehdidi ortadan kaldırmak için birçok askeri seçeneği olduğu yönündeki ABD'nin kararlı ve açık mesajının bir göstergesidir." ifadesi kullanılan açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karşı kendisini ve müttefiklerini korumaya devam edeceği belirtildi.
Son olarak Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasakladığını ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdığını bildirmişti.
Alabama'da dün bir mitingde konuşan Trump da, "Roket adam çok daha önce Clinton ve Obama tarafından ele alınması gereken bir konuydu. Yıllar önce ele alınmalıydı ama alınmadı. Şimdi ben bu konuyla ilgileniyorum çünkü bunu halletmemiz lazım." değerlendirmesini yapmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının, Kuzey Kore sınırına yakın bir bölgede uçuş yaptığı bildirildi
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