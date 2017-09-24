PYD, Deyrizor'un en büyük gaz üretim tesisini ele geçirdi

PKK/PYD, ABD desteğiyle 9 Eylül'de başlattığı operasyonda, ülkenin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor kent kırsalının kuzeydoğusundaki ilerleyişini sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD, Deyrizor ilinin Irak sınır hattında, Fırat Nehri doğusunda kalan petrol sahaları içerisindeki en büyük gaz üretim tesisi olan "Konoko" adlı gaz tesisini ele geçirdi.
Söz konusu gaz tesisin bulunduğu saha, dün akşam ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarına maruz kaldıktan sonra bugün öğle saatlerinde PKK/PYD'nin kontrolüne geçti.
DEAŞ'ın çatışmadan çekildiği bölgelerde ilerleyen PKK/PYD unsurları, Fırat Nehri doğusunda kalan diğer petrol sahalarını ele geçirmeyi planlıyor.
Terör örgütü DEAŞ'ın çekildiği Irak sınırındaki alanda 11 önemli petrol yatağı bulunuyor. En büyüğü "El Ömer" olmak üzere ülkenin en zengin petrol sahaları Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.
Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
DEAŞ son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.
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PKK/PYD, Suriye'nin en zengin petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor ilinin kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz üretim tesisinin kontrolünü ele geçirdi
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