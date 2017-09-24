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Güncelleme: 02:14, 24 Eylül 2017 Pazar

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Paris'te, Çalışma Yasası Reformu protestosu
Paris'te, Çalışma Yasası Reformu protestosu

Fransa'da hükümetin kararname yoluyla yasalaştırdığı Çalışma Yasası Reformu, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin öncülüğünde bazı sol örgütlerin katılımıyla protesto edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da hükümetin kararname yoluyla yasalaştırdığı Çalışma Yasası Reformu, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin öncülüğünde bazı sol örgütlerin katılımıyla protesto edildi.

Eyleme katılanlar, ellerinde hükümet politikalarını protesto eden pankartlarla Bastille Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

Mitingin yapıldığı Republique Meydanı'nda katılımcılara hitap eden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi lideri Jean-Luc Melenchon, hükümetin çıkardığı Çalışma Yasası Reformunu eleştirerek, "Bu insanlar, bizim inşa ettiğimiz her şeyi yıkıyorlar." dedi.

Çalışma Yasası Reformuna karşı sendikalarla birlikte hareket edeceklerini vurgulayan Melenchon, bunun "sadece sosyal bir savaş olmadığını, bir cumhuriyet savaşı" olduğunu kaydetti.

Mitingde, Melenchon'dan sonra başta Sosyalist Partinin eski Cumhurbaşkanı Adayı Benoit Hamon olmak üzere pek çok solcu politikacı konuşma yaptı.

Konuşmalar devam ederken kendilerini antifaşist-anarşist olarak tanımlayan yaklaşık 200 kişilik bir grubun miting yapanların arasına girmek istemesi üzerine kısa süreli arbede çıktı. Bu grup daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

Mitinge polise göre 30 bin kişi, organizatörlere göre ise 150 bin kişi katıldı.

DEĞİŞİKLİKLER NE GETİRİYOR?

Macron'un ülkede yüzde 9,5 oranındaki işsizliğe çare bulacağını belirterek ortaya attığı en önemli seçim vaadi olan düzenleme, işverenlerin, işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine ve herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmaksızın çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğü elde etmesine imkan tanıyan düzenlemeler içeriyor.

Tasarıda, 50'den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarılmalarda itiraz süresinin bir yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.



İlgili Konular macron fransa
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