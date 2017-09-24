Güncelleme: 02:50, 24 Eylül 2017 Pazar

Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor





Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Teknaff kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman geçici mülteci kamplarında barınıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Teknaff kentinesığınan binlerce Arakanlı Müslüman geçici mülteci kamplarında barınıyor. Fotoğraf karelerine Arakanlı Müslümanların kamplardaki zor yaşam mücadelesi yansıyor.

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