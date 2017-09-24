Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Eylül 2017

1- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Mamak 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/13.00)
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin Çayıralan ve Çandır ilçe kongrelerine iştirak edecek.
(Yozgat/12.00-15.00)
2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti'nin Yenişehir İlçe Kongresi'ne katılacak.
(Diyarbakır/13.00)
3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İlim Yayma Cemiyetinin hafızlık icazet merasimi, Malatya Darende Derneği Geleneksel 11. Piknik Şöleni ve Keşanlılar Derneği piknik etkinliğine, Hayrat Vakfının Osmanlı Sertifika Töreni'ne katılacak, Balgöç Balkan Panayırı'nı ziyaret edecek.
(Bursa/10.00-18.00)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Tepebaşı İlçe Kongresi'ne katılacak.
(Eskişehir/14.30)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacaklar, ziyaretlerde bulunacaklar.
(Rize/09.30-12.30/Trabzon/15.30-18.30)
6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Atakum İlçe Kongresi'ne katılacak.
(Samsun/11.00)
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak.
(Kırklareli/ 11.00)
1- Almanya'da genel seçim takip ediliyor.
(Berlin)
2- Fransa'da parlamentonun üst kanadı senato için kısmi seçim yapılacak.
(Paris)
3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Herakles Lahidi'nin ziyarete açılış törenine katılacak. Kurtulmuş, Salda Gölü ile Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret edecek, antik kentte düzenlenecek senfonik türküler konserini dinleyecek.
(Antalya/12.00/Burdur/15.00/17.30/19.30)
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde düzenlenecek 2017 Kur'an kursu öğrencileri arası hafızlık yarışması Türkiye finaline katılacak.
(Amasya/10.30)
1- Süper Lig'in 6. haftasında Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor-Göztepe, Kasımpaşa-Kayserispor ve Bursaspor-Galatasaray maçları yapılacak.
(Karabük/Sivas/14.00/İstanbul/16.30/Bursa/19.30)
2- TFF 1. Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor, Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor, MKE Ankaragücü-Samsunspor, Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor maçları oynanacak.
(Elazığ/Giresun/16.00/Ankara/Gaziantep/19.00)
3- TFF 2. Lig'in 4. haftasında 5, TFF 3. Lig'in 4. haftasında 8 karşılaşma yapılacak.
4- Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta mücadelesi, Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası, Arkas Spor-Galatasaray, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul-Maliye Piyango, Fenerbahçe-Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor Yüntaş maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/İzmir/15.00/Gümüşhane/16.00/İstanbul/17.00)
5- Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye C Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
(Bakü/14.30)
6- Hentbol VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Makedonya'nın HC Metalurg takımıyla mücadele edecek.
(Üsküp/18.00)
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak. Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Syrus Seccad Kadi, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.