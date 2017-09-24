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Türkiye ve Dünya gündemi
Güncelleme: 09:20, 24 Eylül 2017 Pazar

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Eylül 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Eylül 2017

Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Mamak 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/13.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin Çayıralan ve Çandır ilçe kongrelerine iştirak edecek. 

(Yozgat/12.00-15.00) 

2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti'nin Yenişehir İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Diyarbakır/13.00) 

3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İlim Yayma Cemiyetinin hafızlık icazet merasimi, Malatya Darende Derneği Geleneksel 11. Piknik Şöleni ve Keşanlılar Derneği piknik etkinliğine, Hayrat Vakfının Osmanlı Sertifika Töreni'ne katılacak, Balgöç Balkan Panayırı'nı ziyaret edecek.

(Bursa/10.00-18.00) 

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Tepebaşı İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Eskişehir/14.30) 

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacaklar, ziyaretlerde bulunacaklar.

(Rize/09.30-12.30/Trabzon/15.30-18.30) 

6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan,  AK Parti Atakum İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Samsun/11.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Kırklareli/ 11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da genel seçim takip ediliyor.

(Berlin) 

2- Fransa'da parlamentonun üst kanadı senato için kısmi seçim yapılacak.

(Paris)

3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.

(Erbil) 

4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Herakles Lahidi'nin ziyarete açılış törenine katılacak. Kurtulmuş, Salda Gölü ile Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret edecek, antik kentte düzenlenecek senfonik türküler konserini dinleyecek. 

(Antalya/12.00/Burdur/15.00/17.30/19.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde düzenlenecek 2017 Kur'an kursu öğrencileri arası hafızlık yarışması Türkiye finaline katılacak.

(Amasya/10.30) 

SPOR

1- Süper Lig'in 6. haftasında Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor-Göztepe, Kasımpaşa-Kayserispor ve Bursaspor-Galatasaray maçları yapılacak. 

(Karabük/Sivas/14.00/İstanbul/16.30/Bursa/19.30) 

2- TFF 1. Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor, Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor, MKE Ankaragücü-Samsunspor, Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor maçları oynanacak.

(Elazığ/Giresun/16.00/Ankara/Gaziantep/19.00) 

3- TFF 2. Lig'in 4. haftasında 5, TFF 3. Lig'in 4. haftasında 8 karşılaşma yapılacak.

4- Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta mücadelesi, Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası, Arkas Spor-Galatasaray, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul-Maliye Piyango, Fenerbahçe-Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor Yüntaş maçlarıyla tamamlanacak. 

(Ankara/14.00/İzmir/15.00/Gümüşhane/16.00/İstanbul/17.00) 

5- Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye C Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Bakü/14.30)

6- Hentbol VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Makedonya'nın HC Metalurg takımıyla mücadele edecek.

(Üsküp/18.00)



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