'Tahşiyecilere kumpas' davasında sona gelindi

FETÖ/PDY'nin ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, bir sonraki celse sanıkların son savunmalarını yapmasını, savunma yapmayan sanıkların bu haklarından vazgeçmiş sayılacakları ihtarı vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince hafta boyunca süren duruşmalarda, sanık ve avukatlar söz alarak dava dosyasındaki delillere ilişkin beyanda bulundu. Davanın son duruşmasında ise tutuklu sanıkların ve avukatların tevsi ve tahkikat talepleri alındı.
Mahkeme heyeti, sanıklar Hidayet Karaca, Ali Fuat Yılmazer, Bayram Özbek, Erol Demirhan, Yurt Atayün, Ertan Erçıktı, Ömer Köse, Ekrem Çelik, Hüseyin Nohut, Ahmet Öztürk, Mustafa Altunbulak, Abdullah Seyyid Ateşçi, Kazım Aksoy, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Kılıçaslan, Selçuk Ocaktan, Talat Burak Karaltı, Tolga Güzeltaş, Yakup Ergün, Aytekin Ağören, Ali Cihan, Adem Akpınar ve Halit Akbulut'un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Sanıklar Mutlu Ekizoğlu, Tufan Ergüder, Ufuk Yıldırım ve Yasin Koyuncu hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine, sanık ve avukatların tevsi tahkiki taleplerinin reddedilmesine, dinlenilmesine karar verilen bir kısım tanıkların dosyanın geçirdiği safahat ve geldiği aşama nedeniyle dinlenilmelerinden vazgeçilmesine karar verilirken sanıkların müdafiliğini yapan 13 avukat hakkında FETÖ soruşturmasının bulunduğu, bu nedenle müdafilik görevlerinden 1 yıl süreyle ile yasaklanmaları karara bağlandı.
Mahkeme heyeti, dava dosyasının geldiği aşama itibariyle sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını bir sonraki celse yapmalarını, yapmadıkları takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaklarının ihtaratına karar vererek, duruşma tutanağıyla ihtaratın yapılmış olduğunu tutanağa yazdırdı.
Duruşmayı 16 Ekim'e erteleyen heyet, duruşmaların arka arkaya 3 hafta boyunca sürmesine hükmetti. Verilen bu kararın ardından, söz konusu 3 hafta boyunca sanıkların son savunmalarını aldıktan sonra heyetin dava dosyasını karara bağlaması bekleniyor.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya'nın, 65 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun savunması alınamadığı için dosyalarının ayrılması talep edildi.
Tutuklu sanık kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'', ''sahtecilik'' ve ''iftira'' suçlarından 21 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası öngörülen mütalaada, sanık eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin ''silahlı terör örgüt üyesi olmak'', ''iftira'' ve ''sahtecilik'' suçlarından ayrı ayrı 13,5 yıldan 33 yıla kadar, diğer eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın aynı suçlardan ayrı ayrı 9 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Aralarında eski emniyet müdürü Bayram Özbek, Mustafa Kılıçaslan, Ertan Erçıktı, Yasin Koyuncu, Kazım Aksoy'un da bulunduğu 25 sanık hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7,5 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.
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