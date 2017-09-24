Irak Petrol Bakanlığı'ndan IKBY'ye

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük kentindeki petrol sahaları ile devlete ait kurumları ele geçirmeye kalkışmaması konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) uyardı
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın, IKBY'nin bölgenin yanı sıra Kerkük ve Diyala vilayetlerinde referandum yapılması yönünde duyuru yapmasının üzerine sorunlar ve tepkilerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.
Bu istisnai koşullardan istifade ederek Irak halkının, Kerkük ve diğer kentlerdeki zenginlikleri ve petrol şirketlerini ele geçirme girişimlerinde bulunan tüm taraflara uyarıda bulunulan açıklamada, "Petrol Bakanlığı, Bağdat merkezi hükümet ile IBKY hükümeti arasındaki her türlü ihtilafa rağmen halkın tüm mezhep ve bileşenlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 2003'ten bu yana milli servete yönelik en iyi yatırımları yapmaya özen gösterdi." ifadesi kullanıldı.
IKBY'nin, merkezi hükümet ve Petrol Bakanlığına başvurmadan yabancı şirketlerle anlaşmalar yaptığı ve petrol ihraç etmesinin yanı sıra merkezi hükümetle yaptığı bütçe anlaşmalarına da bağlı kalmadığına işaret edildi.
Kerkük'te yer alan 5 kuyunun ikisi IKBY'nin ve üçü Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketinin kontrolünde bulunuyor.
Gazzeli çiftçiler ve balıkçılar, İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukaya tepki gösterdi
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin evinde Akif için gıyabi cenaze namazı kılındı
IKBY Başkanı Barzani, bugün düzenleyeceği basın toplantısında referandum hakkında nihai kararını verecek
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "anayasaya aykırı" referandumun düzenlenmesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısı yaptı
İspanya'nın Katalonya Bölgesi'ndeki bağımsızlık yanlısı girişimlerde kriz giderek derinleşiyor. Bu kriz İspanya için belirsizlik konusu olmaya devam ediyor ancak krizin Avrupa ekonomisine önemli bir etkisinin olmayacağı öngörülüyor
İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini bombalıyor
Irak'ın Kerkük kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği Teşkilatı, yarın düzenlenmesi planlanan referandumun ertelenmesini talep etti
Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj, ülkesinin ana gündeminin "yoksulluk belasıyla mücadele" olduğunu söyledi.
Yaptığı icraatlerle sürekli tartışmaların içinde yer alan ABD Başkanı Trump, bu kez de NBA ligi takımlarından Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin geçen sezonki şampiyonluğun ardından takımıyla birlikte Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için davetini geri çektiğini açıklaması nedeniyle tepki aldı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Gazze'deki İdari Komite'nin feshedilmesi daha önce Hamas'tan talep ettiğimiz bir şeydi, yerine getirilmiş oldu. Şimdi, arzuladığımız ülke bütünlüğünün sağlanması konusuna yöneleceğiz." dedi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: "Ülkenin birliği, toplumsal barış ve istikrar tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri alacağız." dedi.
ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore'ye ilişkin sözlerine, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri'den, "Trump'tan başka kimse intihar misyonunda değil. Bu intihar saldırısı nedeniyle ABD'de masum siviller ölürse, bunun sorumluluğu tamamen Trump'a aittir." şeklinde cevap geldi
Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük kentindeki petrol sahaları ile devlete ait kurumları ele geçirmeye kalkışmaması konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) uyardı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Görüşmemizde BM Genel Sekreteri'ne KKTC'ye uygulanan temelsiz izolasyona son verilmesini görmek istediğimizi belirttim." dedi
Almanya'da halk, 19. dönem Federal Meclis'i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti
Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Teknaff kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman geçici mülteci kamplarında barınıyor