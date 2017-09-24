Güncelleme: 10:23, 24 Eylül 2017 Pazar

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK hedefleri imha edildi





TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları vuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde örgüt üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Gara bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

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