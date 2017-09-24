Güncelleme: 10:38, 24 Eylül 2017 Pazar

"Ülkenin birliği ve istikrarı tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri alacağız"





Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: "Ülkenin birliği, toplumsal barış ve istikrar tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri alacağız." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesinin birliği, toplumsal barış ve istikrarın tehlikeye girmesi halinde hukuki önlemleri alacağını belirtti. İbadi’nin basın ofisinde yapılan yazılı açıklamaya göre, İbadi ABD Dışişleri Bakanı Rix Tillerson ile telefonda görüştü. İbadi, açıklamasında, “Hükümetin, Kürdistan referandumunun anayasal olmadığı yönündeki tavrı net ve açıktır. Ülkenin birliği, toplumsal barış ve istikrar tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri alacağız.” ifadesini kullandı. Tillerson da referanduma karşı olduklarını vurgulayarak, Bağdat hükümetinin Irak’ın birliğini muhafaza etmede attığı tüm adımları desteklediklerini bildirdi.

İlgili Konular IKBY İBADİ ırak

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.