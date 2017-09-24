Abbas: Hamas kendisinden istenilen şeyi yerine getirdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın, Gazze'deki İdari Komite'yi feshederek kendisinden istenilen şeyi yerine getirdiğini söyledi.
Fetih Merkez Komitesi'nin Ramallah'taki toplantısında konuşan Abbas, "Gazze'deki İdari Komite'nin feshedilmesi daha önce Hamas'tan talep ettiğimiz bir şeydi, yerine getirilmiş oldu. Şimdi, arzuladığımız ülke bütünlüğünün sağlanması konusuna yöneleceğiz." dedi.
Mahmud Abbas, Filistin yönetimi ile merkez ve yönetim komitelerinin, Filistin uzlaşısıyla alakalı tüm konuları tartışmak üzere toplantılar düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.
Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş ve Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu belirtmişti.
Hamas ve Fetih hareketleri arasında daha önce uzun süreli görüşmelerin ardından 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş, ancak söz konusu hükümet iki grup arasında yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Gazze'deki İdari Komite'nin feshedilmesi daha önce Hamas'tan talep ettiğimiz bir şeydi, yerine getirilmiş oldu. Şimdi, arzuladığımız ülke bütünlüğünün sağlanması konusuna yöneleceğiz." dedi.
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