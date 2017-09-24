Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:52, 24 Eylül 2017 Pazar
Filistin
10:56, 24 Eylül 2017 Pazar

  • Paylaş
Abbas: Hamas kendisinden istenilen şeyi yerine getirdi
Abbas: Hamas kendisinden istenilen şeyi yerine getirdi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Gazze'deki İdari Komite'nin feshedilmesi daha önce Hamas'tan talep ettiğimiz bir şeydi, yerine getirilmiş oldu. Şimdi, arzuladığımız ülke bütünlüğünün sağlanması konusuna yöneleceğiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın, Gazze'deki İdari Komite'yi feshederek kendisinden istenilen şeyi yerine getirdiğini söyledi.

Fetih Merkez Komitesi'nin Ramallah'taki toplantısında konuşan Abbas, "Gazze'deki İdari Komite'nin feshedilmesi daha önce Hamas'tan talep ettiğimiz bir şeydi, yerine getirilmiş oldu. Şimdi, arzuladığımız ülke bütünlüğünün sağlanması konusuna yöneleceğiz." dedi.

Mahmud Abbas, Filistin yönetimi ile merkez ve yönetim komitelerinin, Filistin uzlaşısıyla alakalı tüm konuları tartışmak üzere toplantılar düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş ve Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu belirtmişti.

Hamas ve Fetih hareketleri arasında daha önce uzun süreli görüşmelerin ardından 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş, ancak söz konusu hükümet iki grup arasında yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.



İlgili Konular Hamas abbas Gazze filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Gazze'de abluka protestosu
Gazze'de abluka protestosu

Gazzeli çiftçiler ve balıkçılar, İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukaya tepki gösterdi
İhvan'ın eski lideri Akif için gıyabi cenaze namazı
İhvan'ın eski lideri Akif için gıyabi cenaze namazı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin evinde Akif için gıyabi cenaze namazı kılındı
IKBY'de referandum öncesi kritik gelişme Barzani nihai kararını açıklayacak
IKBY'de referandum öncesi kritik gelişme! Barzani nihai kararını açıklayacak

IKBY Başkanı Barzani, bugün düzenleyeceği basın toplantısında referandum hakkında nihai kararını verecek
ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden 'referandum' uyarısı
ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden 'referandum' uyarısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "anayasaya aykırı" referandumun düzenlenmesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısı yaptı
Katalonya krizi her geçen gün derinleşiyor
Katalonya krizi her geçen gün derinleşiyor

İspanya'nın Katalonya Bölgesi'ndeki bağımsızlık yanlısı girişimlerde kriz giderek derinleşiyor. Bu kriz İspanya için belirsizlik konusu olmaya devam ediyor ancak krizin Avrupa ekonomisine önemli bir etkisinin olmayacağı öngörülüyor
İran IKBY'nin dağlık bölgelerini top atışlarıyla vuruyor
İran, IKBY'nin dağlık bölgelerini top atışlarıyla vuruyor

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini bombalıyor
KYB Kerkük Teşkilatı referandumun ertelenmesini istedi
KYB Kerkük Teşkilatı, referandumun ertelenmesini istedi

Irak'ın Kerkük kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği Teşkilatı, yarın düzenlenmesi planlanan referandumun ertelenmesini talep etti
Hindistan Ana gündemimiz 'yoksulluk belasıyla mücadele'
Hindistan: Ana gündemimiz 'yoksulluk belasıyla mücadele'

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj, ülkesinin ana gündeminin "yoksulluk belasıyla mücadele" olduğunu söyledi.
Trump bu kez de NBA oyuncularıyla kapıştı
Trump bu kez de NBA oyuncularıyla kapıştı

Yaptığı icraatlerle sürekli tartışmaların içinde yer alan ABD Başkanı Trump, bu kez de NBA ligi takımlarından Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin geçen sezonki şampiyonluğun ardından takımıyla birlikte Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için davetini geri çektiğini açıklaması nedeniyle tepki aldı
Abbas Hamas kendisinden istenilen şeyi yerine getirdi
Abbas: Hamas kendisinden istenilen şeyi yerine getirdi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Gazze'deki İdari Komite'nin feshedilmesi daha önce Hamas'tan talep ettiğimiz bir şeydi, yerine getirilmiş oldu. Şimdi, arzuladığımız ülke bütünlüğünün sağlanması konusuna yöneleceğiz." dedi.
quot Ülkenin birliği ve istikrarı tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri
"Ülkenin birliği ve istikrarı tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri alacağız"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: "Ülkenin birliği, toplumsal barış ve istikrar tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri alacağız." dedi.
quot Trump'tan başka kimse intihar misyonunda değil quot
"Trump'tan başka kimse intihar misyonunda değil"

ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore'ye ilişkin sözlerine, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri'den, "Trump'tan başka kimse intihar misyonunda değil. Bu intihar saldırısı nedeniyle ABD'de masum siviller ölürse, bunun sorumluluğu tamamen Trump'a aittir." şeklinde cevap geldi
Irak Petrol Bakanlığı'ndan IKBY'ye quot petrol sahaları quot uyarısı
Irak Petrol Bakanlığı'ndan IKBY'ye "petrol sahaları" uyarısı

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük kentindeki petrol sahaları ile devlete ait kurumları ele geçirmeye kalkışmaması konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimini (IKBY) uyardı
Akıncı'dan BM'ye quot KKTC'ye izolasyonları kaldırın quot talebi
Akıncı'dan BM'ye "KKTC'ye izolasyonları kaldırın" talebi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Görüşmemizde BM Genel Sekreteri'ne KKTC'ye uygulanan temelsiz izolasyona son verilmesini görmek istediğimizi belirttim." dedi
Almanya sandık başında
Almanya sandık başında

Almanya'da halk, 19. dönem Federal Meclis'i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti
Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor

Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Teknaff kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman geçici mülteci kamplarında barınıyor

Haberler

İşgal güçlerinden Avrupalı milletvekillerine engel
İşgal güçlerinden Avrupalı milletvekillerine engel

200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler
Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler

'Hamas, İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı'
Hamas İdari Komite'yi feshederek topu Abbas'a attı'

İşgal güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in BM misyonuna tehdit mektubu
İsrail'in BM misyonuna tehdit mektubu

İşgal güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere sert müdahale
İşgal güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere sert müdahale

İsrail, Arakib köyünde 118'inci kez yıkım yaptı
İsrail Arakib köyünde 118'inci kez yıkım yaptı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 