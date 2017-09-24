Bakan Çavuşoğlu'ndan, Washington'da tutuklu 2 Türk'e ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Mayıs'ta Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önündeki olayların ardından gözaltına alınan ve halen tutuklu yargılanan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin'i ziyaret etti.
Ziyaretini Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, paylaşımında, "Washington'da yargılanması devam eden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım kardeşlerimizi ziyaret ederek, milletimizin sevgi ve selamlarını ilettik." ifadesini kullandı.
Sinan Narin’in ön duruşması 16 Haziran, Eyüp Yıldırım’ın ön duruşması ise New Jersey’den transferini takiben 30 Haziran’da sonuçlanmış ve mahkeme her iki vatandaşın da tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.
7 Eylül'de prosedürel nitelikteki duruşmada, savcılık ve savunma makamının anlaşmaya varıp varmadığının ele alınacağı müteakip duruşmanın 10 Ekim'de yapılması karara bağlanmıştı.. Taraflar arasında anlaşmaya varılamaması halinde, esasa ilişkin jürili bir sonraki duruşmanın Ocak ayında gerçekleşebileceği belirtiliyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, avukatların girişimleri sonucunda Yıldırım’ın daha iyi koşullara sahip Central Treatment Facility’e transferinin sağlandığını, Narin’in de aynı merkeze transferi için girişimlerin devam ettiğini bildirdi.
Kaynaklar, Narin ve Yıldırım'ın, tutuklandıkları dönemden bu yana gerek Konsolosluk yetkilileri ve avukatları tarafından düzenli ziyaret edildiğini, tutuklular ve aileleriyle iletişim ve iş birliğinin devam ettiği kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'taki ABD ziyaretinde, Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan PKK/PYD yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, olaylar sonucunda bir PKK sempatizanı ve üç Türk gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Türklerden biri aynı gün serbest bırakılmış, Yıldırım ve Narin ise tutuklanmıştı.
Olaylarda Kasım Mollaoğlu adlı PKK/PYD sempatizanı, Türk vatandaşı Alp Kenan Dereci'yi başından yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı. Aynı kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta New York ziyaretindeki bir konuşmasında da olay çıkararak polis tarafından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.
New York ziyaretinde Bloomberg Küresel İş Forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs'taki olaylarla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:
"Beyaz Saray'a girerken, PKK'lı göstericiler siz onlara 'aktivistler' diyorsunuz; orada her türlü gösteriyi yapıyorlar. Polisin, onlara müdahale etmediğini gördüm. Daha sonra büyükelçilik rezidansına geçtik. Büyükelçilik rezidansına geçtiğimiz zaman orada da yine aynı şekilde, yakın mesafede gösteri yapıyorlar ve polisin onlara ne yazık ki müdahale etmediğini gördüm. Bu defa, yakın mesafedeler. Benim kendi korumalarım, beni korumakla görevli olanlar ister istemez duruma müdahale etmek durumunda kaldı. Haklı. Oradaki Türkiye'nin vatansever evlatlarından bazılarına megafonla vurdular ve başı gözü kan revan içinde kaldı. Çok ilginç, onlardan kimseyi almadılar içeri. Benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Çok ilginçtir, bunların içinde 4 tanesi olay mahallinde yok, hatta 2 tanesi Amerika'ya hiç gelmiş değil. Neredesin sen Amerikan yargısı? Ben Sayın Başkan'a da söyledim. Kendileri de 'takipçisi konumunda olduğunu, federal devletten kaynaklanmadığını, eyaletten kaynaklanan bir durum olduğunu' söylediler. Temenni ederim ki bu yanlış düzelir."
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