İran, IKBY'nin dağlık bölgelerini top atışlarıyla vuruyor

Trump bu kez de NBA oyuncularıyla kapıştı

Yaptığı icraatlerle sürekli tartışmaların içinde yer alan ABD Başkanı Trump, bu kez de NBA ligi takımlarından Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin geçen sezonki şampiyonluğun ardından takımıyla birlikte Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için davetini geri çektiğini açıklaması nedeniyle tepki aldı