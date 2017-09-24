Güncelleme: 12:23, 24 Eylül 2017 Pazar

Katalonya krizi her geçen gün derinleşiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'nın Katalonya Bölgesi'ndeki bağımsızlık yanlısı girişimlerde kriz giderek derinleşiyor. Bu kriz İspanya için belirsizlik konusu olmaya devam ediyor ancak krizin Avrupa ekonomisine önemli bir etkisinin olmayacağı öngörülüyor.

Katalonya Özerk yönetiminin 1 Ekim'de yapılmasını planladığı referandum İspanya'da otomatik olarak askıya alınmıştı. Ancak buna karşın Katalonya Özerk Yönetimi referandum talebinden vazgeçmedi.

İspanya Maliye Bakanlığı, yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumuyla ilgili girişimlerini durdurmayan Katalonya Özerk Yönetiminin tüm mali kaynaklarına el koydu ve İspanyol hükümeti Katalonya yönetimine bağlı resmi kuruluşlara baskın yaptı.

Ülkedeki kriz sokaklara da taşındı. Bağımsızlık referandumu girişimine ilişkin başta Barselona olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkan bağımsızlık yanlıları, protesto gösterileri düzenledi.

İspanya basınında krizin ülke ekonomisi için risk oluşturduğuna dair yorumlara da yer verildi.

Konuya ilişkin olarak Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Carsten Hesse, Katalonya krizinin Avrupa ekonomisine önemli bir etkisinin olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Hesse, İspanya'daki bu kriz ortamının belli bir süre sonra sona ereceğini belirtti. Krizin İspanya ekonomisine de önemli bir etkisinin olmayacağını ifade eden Hesse, ülkedeki güçlü büyümeye ve düşen işsizlik oranına dikkati çekti.

"HER RÜYA GERÇEK OLMAZ"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding de bu kısa vadeli gerilimlerin uzun vadede Avrupa piyasalarına etkisinin sınırlı olacağını aktardı.



Schmieding, Katalonya Özerk Bölgesi'nin bağımsızlık yanlısı girişimlerine ilişkin olarak "Her rüya gerçek olmaz" ifadelerini kullandı. Referandumun olması durumunda sonuca ilişkin kesin bir tablo olmadığının altını çizen Schmieding ülkenin işsizlik oranındaki düşüşün 2013 yılından bu yana bağımsızlık konusunda zayıflama meydana getirdiğini belirtti.



Schmieding, Katalonya Özerk Yönetiminin bağımsız olması için bir yol olmadığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin (AB), yeni bir üyeyi ancak tüm üyelerin onaylaması durumunda kabul edebileceğini aktaran Schmieding, Katalonya'nın bu durumuda İspanya'ya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater ise Katalonya Özerk Bölgesi'nin bağımsız bir ülke ihtimalinin olduğunu aktardı. Ancak bunun gerçekleşmesi durumunda ekonomik sonuçlarının sınırlı seviyelerde olacağını dile getiren Kater, Brexit'ten kaynaklanan soru işaretlerinin de zor olmadığını söyledi.