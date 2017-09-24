Eski büyükelçi Uzun için FETÖ'den hapis istemi

Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 1 yıldır aranırken 31 Temmuz'da tutuklanan Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin raporu ile Şentürk Uzun'un yöneticisi olduğu YÖNETDER ile FETÖ/PDY bağlantısını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı, yaklaşık 1 yıl sonra da yakalandığı anlatıldı.
Sanığın yakalandığı adreste yapılan aramada, bilgisayarda yazılan arama esnasında yapılabilecekler başlıklı arkalı önlü talimatların yer aldığı bir kağıt ile Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben aramaya katılan kolluk görevlilerinin şikayet edilerek ''görevi kötüye kullanmak, tehdit ve hakaret'' suçunu işlediklerine dair 3 sayfalık bilgisayar çıktısı ele geçirildiği belirtildi.
Uzun'un OHAL Kararnamesiyle kapatılan FETÖ/PDY bağlantılı derneklerden Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği ile Vizesiz Avrupa Derneği'ne üye olduğu, Kaymakam Daire Başkanlığı ve son olarak Gana Büyükelçiliği görevlerinde bulunduğu ve daire başkanlığı döneminde TUSKON'un toplantılarına katıldığı ifade edilen iddianamede, Uzun'un 672 Sayılı KHK ile görevinden ihraç edildiği kaydedildi.
İddianamede, sanığın cep telefonunda 09 Kasım 2014'ten itibaren örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY ana çatı soruşturması kapsamında örgütün üst düzey yetkililerinden Osman Karakuş, Sait Aksoy, Mustafa Muhammed Güner, Ahmet Can ve Abdullatif Kaplan ile irtibatlı olduğu belirtilerek, Uzun'un ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği anlatıldı.
ByLock kullanması, FETÖ/PDY bağlantılı derneklere üye olması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY ana çatı soruşturması şüphelileriyle irtibatı bulunması, örgütle müzahir TUSKON'un toplantılarına katılması ve diğer hususlar değerlendirildiğinde Uzun'un silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Uzun hakkındaki iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Uzun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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