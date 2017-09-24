Güncelleme: 12:58, 24 Eylül 2017 Pazar

IKBY'de referandum öncesi kritik gelişme! Barzani nihai kararını açıklayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, bugün düzenleyeceği basın toplantısında referandum hakkında nihai kararını vereceği bildirildi.

IKBY'nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasında öğlenden sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, basın toplantısının detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgenin en sıcak gündemi olan sözde referandum hakkında olması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Öte yandan, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamada, referandum sürecine ilişkin yerel saatle 16.00 sularında bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.