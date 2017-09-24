13:08, 24 Eylül 2017 Pazar

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta yedinci gün





TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor. Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, yedinci gününe girdi. Dün seviyesi yükseltilen, ilave birliklerin katıldığı tatbikatta bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar, sahada manevra yaptı. Askerler ilk kez zırhlı araçlardan inerek mayınlı bölge taraması yaptı, güvenli bölge oluşturduktan sonra zırhlı araçların geçişi sağlandı. Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından Silopi-Habur bölgesinde 18 Eylül'den beri icra edilen tatbikatın ikinci safhasına ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirilmişti.

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