13:45, 24 Eylül 2017 Pazar

Gazze'de abluka protestosu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazzeli çiftçiler ve balıkçılar, İsrail'in 11 yıldır uyguladığı ablukanın kaldırılması için gösteri düzenledi.

Tarım Komiteleri Birliği'nin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı ile iş birliği halinde düzenlediği gösteriye katılan protestocular, ablukanın kaldırılması yönünde sloganlar atarak Seraya kavşağından Filistin Yasama Meclisi önüne kadar yürüdü.

Burada Tarım Komiteleri Birliği adına konuşma yapan Saad Ziyade, "İsrail ablukasının devam etmesi ve Filistin ayrılığı nedeniyle en çok zarar gören kesimle bugün burada toplandık. Uzlaşının yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Mısır'ın Filistin siyasi birliğini güçlendirmek için harcadığı çabaları takdir ettiklerini dile getiren Ziyade, Filistinli gruplardan uzlaşıyı başarıya ulaştırmalarını istedi.

Sivil Toplum Kuruluşları Ağı adına konuşan Emced eş-Şeva da uzlaşının başarılı olması için Filistinli gruplardan çaba sarf etmelerini istedi. Şeva, Gazze'nin son derece zor insani koşullar altında bulunduğuna dikkati çekti.

Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş ve Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu belirtmişti.

Hamas ve Fetih hareketleri arasında daha önce uzun süreli görüşmelerin ardından 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş, ancak söz konusu hükümet iki grup arasında yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.

İsrail, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altında tutuyor.