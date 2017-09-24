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Hatay'da 30 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'da 30 yabancı uyruklu yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 30 Suriyeli Hatay'da yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 yabancı uyruklu yakalandı.

İhbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 45 MA 068 ve 63 MN 011 plakalı minibüsleri Kırıkhan-Kumlu yol kavşağında durdurdu.

Araçlarda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 30 Suriyeli bulunduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Araç şoförleri Suriye uyruklu M.A. (26) ve M.İ. (19) gözaltına alındı.



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