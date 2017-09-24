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Afganistan
14:57, 24 Eylül 2017 Pazar

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Kabil'de NATO konvoyuna saldırı
Kabil'de NATO konvoyuna saldırı

Taliban'ın üstlendiği bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, NATO bünyesinde görev yapan Danimarkalı askerlerin bulunduğu konvoya, başkentin 5. bölgesinden geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda 5 sivilin yaralandığını ifade eden Daniş, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, saldırıda kayıpların bulunmadığı belirtildi. Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda ölen ve yaralanan yabancı asker sayısının 16 olduğunu iddia etti.



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