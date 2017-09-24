Filistin'in INTERPOL'e üyelik talebi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Uluslararası Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) üye olma girişiminin İsrail'i "korkuttuğunu" söyledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Filistin Devleti'nin INTERPOL'e üyeliğini engelleme çabaları kınandı.
Açıklamada, "İsrail, Filistin Devleti'nin dünyadaki statüsünün yükselmesinden ve Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı İsrailli askeri ve siyasi liderlere yönelik uluslararası gözaltı kararının çıkmasından korkuyor. İsrail'in, Filistin'e yönelik devam eden saldırgan tutumu, iki ülke arasında gerçek bir barış müzakeresi yürütülmesinin içini boşaltıyor ve ABD'nin bu yöndeki çabalarını ciddi derecede riske atıyor." ifadelerine yer verildi.
Filistin kamu diplomasisinin, "Birleşmiş Milletler'e ( BM ) tam üye olmak da dahil uluslararası arenadaki örgütler nezdindeki çabalarının devam edeceği" vurgulandı.
Filistin, 26-29 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de toplanacak olan, merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan, INTERPOL Genel Kurulu'nda örgüte üye olmayı hedefliyor.
İsrail basını, Tel Aviv yönetimin INTERPOL'e üye ülkeler nezdindeki diplomatik faaliyetlerini son günlerde yoğunlaştırarak, Filistin Devleti'nin üyelik talebinin onaylanmasını engellemeye çalıştığını yazdı.
Filistin Yönetimi, 2015 Temmuz'unda Başbakan Rami el-Hamdallah'ın imzasıyla INTERPOL'e üyelik için resmi başvuruda bulunmuştu.
Filistin'in INTERPOL'e üyeliğinin onaylanması durumunda, Filistin Yönetimi, Filistinli suçluların yanı sıra özellikle İsrailli birçok asker ve siyasinin yakalanmasını talep edebilecek.
Filistin'in 2012'de BM'de Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasıyla beraber, uluslararası birçok kuruluşa üye olma imkanı yakaladı.
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Filistin Devleti'nin dünyadaki statüsünün yükselmesinden ve Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı İsrailli askeri ve siyasi liderlere yönelik uluslararası gözaltı kararının çıkmasından korkuyor" dedi
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