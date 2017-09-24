Uygur sanatçı Abdurehim Heyit 5 ay hapis cezası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Doğu Türkistanlı Uygur sanatçı Abdurehim Heyit'in, Çinli yetkililer tarafından 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Çeşitli Uygur kaynakların iddialarına göre Abdurehim Heyit hiçbir neden belirtilmeksizin hapse atıldı.
Ürümçi'de gözaltına alındığı belirtilen Abdurehim Heyit'in durumuna dair bilgiler kısıtlı. Dutar adlı çalgının üstadı olarak görülen Abdurehim Heyit, Türkiye'de de tanınır bir isimdi. "Uçraşkanda" (Karşılaşınca) adlı halk türküsü Türkiye'de popüler olmuştu.
Abdurehim Heyit, Aralık 2015'te Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde bir de konser vermişti. Tutukluluğuna dair iddialara ilişkin olarak bölgedeki kaynaklardan bilgi beklendiği belirtildi.
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Uygur sanatçı Abdurehim Heyit 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
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