15:50, 24 Eylül 2017 Pazar

Uygur sanatçı Abdurehim Heyit 5 ay hapis cezası





Uygur sanatçı Abdurehim Heyit 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Doğu Türkistanlı Uygur sanatçı Abdurehim Heyit'in, Çinli yetkililer tarafından 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Çeşitli Uygur kaynakların iddialarına göre Abdurehim Heyit hiçbir neden belirtilmeksizin hapse atıldı. Ürümçi'de gözaltına alındığı belirtilen Abdurehim Heyit'in durumuna dair bilgiler kısıtlı. Dutar adlı çalgının üstadı olarak görülen Abdurehim Heyit, Türkiye'de de tanınır bir isimdi. "Uçraşkanda" (Karşılaşınca) adlı halk türküsü Türkiye'de popüler olmuştu. Abdurehim Heyit, Aralık 2015'te Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde bir de konser vermişti. Tutukluluğuna dair iddialara ilişkin olarak bölgedeki kaynaklardan bilgi beklendiği belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.