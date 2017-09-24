TANAP Projesi'nin marmara etabı başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) en önemli ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı. Doğalgaz boruları, özel donanımlı gemi tarafından denizin dibine döşeniyor.
TANAP’ın temeli 17 Mart 2015 tarihinde Kars’ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katıldığı törende atıldı. Gürcistan sınırındaki Ardahan’dan başlayıp Türkiye’de 20 ilden geçerek Yunanistan sınırındaki Edirne’nin İpsala İlçesine kadar uzanacak 1850 kilometrelik doğalgaz boru hattının en kritik ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi Geçişi için çalışmalar başladı. Doğalgaz borularını denizin dibine indirmek için özel donanımlı bir gemi Çanakkale’nin Biga İlçesi’ne bağlı Kemer Köyü sahiline geldi.
Panama bayraklı 32 bin 504 groston ağırlığında ve 153 metre uzunluğundaki boru döşeme gemisi ’Sapurakencana 1200’ Kemer Köyü sahilinden doğalgaz borularını denizin dibine indirmeye başladı. Böylece, TANAP’ınÿkaradan ilk deniz bağlantısnaı da başlamış oldu. 19 kilometrelik hatla Marmara Denizi’ni geçecek olan doğal gaz boru hattı Tekirdağ’a ulaştığında, Azeri doğalgazı da bir anlamda Avrupa’ya ayak basmış olacak. Ancak, Azeri doğalgazının nihai tüketim noktası olan Avrupa ülkelerine tam olarak ulaşması ise projenin üçüncü ayağını oluşturan ve uzunluğu yaklaşık 500 kilometre olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) tamamlandığında mümkün olacak.
TANAP NEDİR?
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmak. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridoru’nu oluşturmaktadır. TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü Köyü’nden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacak.
Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi
IKBY Başkanı Barzani, bağımsızlık referandumunu planladıkları gibi yarın yapacaklarını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat başlattı.
SNHR'nin yayınladığı raporda, koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 yıl önce başlattığı hava operasyonlarında şimdiye kadar 2 bin 286 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi
Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı
ABD güçleri, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin ele geçirdiği gaz üretim tesisini Esed rejimi güçlerine karşı korumaya aldı
Uygur sanatçı Abdurehim Heyit 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Filistin Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Filistin Devleti'nin dünyadaki statüsünün yükselmesinden ve Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı İsrailli askeri ve siyasi liderlere yönelik uluslararası gözaltı kararının çıkmasından korkuyor" dedi
İran hava sahasını IKBY bağlantılı uçuşlara kapattı
Taliban'ın üstlendiği bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı
Bugün, Türk Dünyası'ndaki milli uyanış hareketlerinin öncülerinden ve en büyük fikir adamlarından olan Kırım Tatarı İsmail Gaspıralı Bey'in vefatının 103. yıl dönümü.
Gazzeli çiftçiler ve balıkçılar, İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukaya tepki gösterdi
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin evinde Akif için gıyabi cenaze namazı kılındı
IKBY Başkanı Barzani, bugün düzenleyeceği basın toplantısında referandum hakkında nihai kararını verecek
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "anayasaya aykırı" referandumun düzenlenmesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısı yaptı