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TANAP Projesi'nin marmara etabı başladı
TANAP Projesi'nin marmara etabı başladı

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) en önemli ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı. Doğalgaz boruları, özel donanımlı gemi tarafından denizin dibine döşeniyor.

TANAP’ın temeli 17 Mart 2015 tarihinde Kars’ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katıldığı törende atıldı. Gürcistan sınırındaki Ardahan’dan başlayıp Türkiye’de 20 ilden geçerek Yunanistan sınırındaki Edirne’nin İpsala İlçesine kadar uzanacak 1850 kilometrelik doğalgaz boru hattının en kritik ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi Geçişi için çalışmalar başladı. Doğalgaz borularını denizin dibine indirmek için özel donanımlı bir gemi Çanakkale’nin Biga İlçesi’ne bağlı Kemer Köyü sahiline geldi.

Panama bayraklı 32 bin 504 groston ağırlığında ve 153 metre uzunluğundaki boru döşeme gemisi ’Sapurakencana 1200’ Kemer Köyü sahilinden doğalgaz borularını denizin dibine indirmeye başladı. Böylece, TANAP’ınÿkaradan ilk deniz bağlantısnaı da başlamış oldu. 19 kilometrelik hatla Marmara Denizi’ni geçecek olan doğal gaz boru hattı Tekirdağ’a ulaştığında, Azeri doğalgazı da bir anlamda Avrupa’ya ayak basmış olacak. Ancak, Azeri doğalgazının nihai tüketim noktası olan Avrupa ülkelerine tam olarak ulaşması ise projenin üçüncü ayağını oluşturan ve uzunluğu yaklaşık 500 kilometre olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) tamamlandığında mümkün olacak.

TANAP NEDİR?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmak. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridoru’nu oluşturmaktadır. TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü Köyü’nden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacak.



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