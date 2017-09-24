16:58, 24 Eylül 2017 Pazar

Almanya sandık başında





Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel oyunu kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya’daki genel seçimlerde Başbakan Angela Merkel, başkent Berlin’de oy kullandı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merkel, Humboldt Üniversitesindeki seçim merkezine eşi Joachim Sauer ile geldi. Merkel, oyunu verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yapmadan binadan ayrıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de oyunu Berlin’in Zehlendorf ilçesindeki bir ilkokulda kullandı. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve partisinin başbakan adayı Martin Schulz ise öğleden önce memleketi Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Würselen kentinde oy vermişti. Yaklaşık 61,5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya’da sandıklar yerel saatle 18.00’de (TSİ 19.00) kapanacak.

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