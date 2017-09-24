Güncelleme: 14:08, 28 Eylül 2017 Perşembe

AK Parti'nin İstanbul için yeni Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olduğu açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, istifanın ardından yapılan temayül yoklaması sonucu, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın aday olarak belirlendiğini söyledi.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

1966 yılında Antalya/Alanya'da doğan Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftanda aktif siyasetle meşgul oldu ve mahalle temsilciliğinden ilçe başkanlığına kadar her kademede hizmet tecrübesi kazandı.

Gerek mesleği ile ilgili gerekse diğer sosyal konularda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldı, yönetiminde bulundu.

1997'den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir'de 1. Etap Site Yönetimi, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

KURUCU BELEDİYE BAŞKANI

1997’den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir’de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı olarak görev alan Mevlüt Uysal, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın, Kadir Topbaş'ın istifa ettiği İstanbul Belediye Başkanlığı'na getirileceği iddia ediliyor.