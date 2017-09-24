17:28, 24 Eylül 2017 Pazar

Barzani: "Bundan sonra Irakla iki komşu ülke olacağız"





IKBY Başkanı Barzani, bağımsızlık referandumunu planladıkları gibi yarın yapacaklarını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunu planladıkları gibi yarın yapacaklarını açıkladı. Mesud Barzani, "Sadece bağımsızlık yoluyla güvenliğimizi sağlayabiliriz" dedi.

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