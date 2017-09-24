Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunu planladıkları gibi yarın yapacaklarını açıkladı.
Mesud Barzani, "Sadece bağımsızlık yoluyla güvenliğimizi sağlayabiliriz" dedi.
Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi
IKBY Başkanı Barzani, bağımsızlık referandumunu planladıkları gibi yarın yapacaklarını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat başlattı.
SNHR'nin yayınladığı raporda, koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 yıl önce başlattığı hava operasyonlarında şimdiye kadar 2 bin 286 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi
Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı
ABD güçleri, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin ele geçirdiği gaz üretim tesisini Esed rejimi güçlerine karşı korumaya aldı
Uygur sanatçı Abdurehim Heyit 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Filistin Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Filistin Devleti'nin dünyadaki statüsünün yükselmesinden ve Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı İsrailli askeri ve siyasi liderlere yönelik uluslararası gözaltı kararının çıkmasından korkuyor" dedi
İran hava sahasını IKBY bağlantılı uçuşlara kapattı
Taliban'ın üstlendiği bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı
Bugün, Türk Dünyası'ndaki milli uyanış hareketlerinin öncülerinden ve en büyük fikir adamlarından olan Kırım Tatarı İsmail Gaspıralı Bey'in vefatının 103. yıl dönümü.
Gazzeli çiftçiler ve balıkçılar, İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukaya tepki gösterdi
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin evinde Akif için gıyabi cenaze namazı kılındı
IKBY Başkanı Barzani, bugün düzenleyeceği basın toplantısında referandum hakkında nihai kararını verecek
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "anayasaya aykırı" referandumun düzenlenmesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısı yaptı