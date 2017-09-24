Bali'de 34 bin kişiye yanardağ tahliyesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'ndan dumanlar yükseldiği ve bölgeden yaklaşık 34 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Bali'deki Agung Yanardağı'nda volkanik ve tektonik hareketlerin artmasıyla en yüksek seviyeye çıkarılan alarm durumunun halen devam ettiğini belirtti.
Agung Yanardağı'ndan bugün dumanlar yükselmeye başladığını duyuran Nugroho, "Yanardağdaki volkanik hareketlenmelerde her gün artış gözlemleniyor. Bu nedenle yanardağın her an patlama riski bulunuyor." dedi.
Nugrogo, tahliye çalışmalarının hızlandığını, şimdiye kadar yaklaşık 34 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini ve bu sayının artacağını vurguladı.
Yetkililer ayrıca, bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 12 kilometre uzakta durmalarını istedi.
Daha önceki açıklamalarda, yanardağ yakınında yaşayan 11 bin köylünün evini terk ettiği ve yetkililerden sığınma talebinde bulunduğu ve bu kişilerin güvenli bölgelere götürüldüğü aktarılmıştı.
Agung Yanardağı'nda yaşanacak olası bir patlamada bölgedeki uçak seferlerinin olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.
Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963 yılında patlamış, yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.
Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi
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