Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Batı Karadeniz'de "Dikenli Altın" olarak bilinen kestane hasadı başladı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Hemşin köyündeki kestane ormanlarına giden vatandaşlar, topaç halinde dikenli olarak bulunan kestaneleri, zorlu toplama işleminin ardından pazara indiriyor.
Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarının vazgeçilmesi olan kestanede hasadın başladığını söyledi.
Kestanenin, orman köylüleri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu aktaran Başaran, "Bilindiği üzere Batı Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Orman köylüleri de fındık hasadının ardından kestane hasadına başladı. Bölgede 'tezgele' olarak bilinen ve büyüklüğüyle dikkati çeken kestane yavaş yavaş pazara inmeye başladı. Güzel bir hasat olacak gibi gözüküyor." dedi.
Geçen yıla göre bol kestane olduğunu kaydeden Başaran, "Kestanenin bereketi de iyi. Köylülerimiz kilometrelerce yol yürüyüp bin bir zorluk ile dikenli topacın içinden kestaneyi çıkarıyor. Topladığı kestaneyi de sırtına alarak köye getiriyor. Burada satışa hazır hale gelen kestane pazarda alıcısını buluyor. Fiyat konusunda henüz bir yorum yapmak doğru olmaz ama vatandaş uygun fiyata kestane yiyecek diyebilirim." diye konuştu.
Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Başaran, "Bölgede 'tezgele' olarak bilinen ve büyüklüğüyle dikkati çeken kestane, yavaş yavaş pazara inmeye başladı. Güzel bir hasat olacak gibi gözüküyor" dedi
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