Güncelleme: 20:19, 24 Eylül 2017 Pazar

Kütahya'da fabrika yangını





Tavşanlı ilçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı-Emet karayolunun 2. kilometresinde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun alev ve dumanların yükseldiği fabrikadaki yangın söndürülmeye çalışılıyor. Aynı fabrikada 14 Ağustos'ta çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

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