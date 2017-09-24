Adalar artık elektriksiz kalmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) Ar-Ge mühendislerince geliştirilen "denizaltı robotu"nun saha çalışması Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirildi.
UEDAŞ, denizaltı robotu ile arızalara müdahale ederek, kesintileri gerçekleşmeden önlemeyi amaçlıyor. Robot, yüksek çözünürlüklü kamerası ile deniz altındaki elektrik kablolarında oluşabilecek olası sorunları UEDAŞ merkezine aktaracak ve arızaya hızla müdahale edilecek.
Şirketin hizmet bölgesinde yer alan Balıkesir'in Avşa, Cunda, Paşalimanı, Ekinlik ile Çanakkale'nin Gökçeada, Bozcaada adalarında 50 kilometre uzunluğundaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Ar-Ge projesinde, deniz altındaki elektrik hatlarında oluşabilecek olası arızalara robotla müdahale edilebilecek. Söz konusu adalarda hali hazırda yaklaşık 30 bin kişiye elektrik sağlanıyor. Bu sayı yaz aylarında 300 bin kişiye çıkabiliyor.
Oluşturulan ilk örnek "denizaltı robotu" ile Bozcaada açıklarında keşif ve inceleme çalışmaları yapan UEDAŞ Ar-Ge ekibi, dalgıçlar eşliğinde elektrik kablosunun sonar ile tespiti, kamera ile görünmesi gibi çalışmalar için saha uygulamasını gerçekleştirdi.
Toplam bütçesi 1 milyon lira olan proje, ODTÜ Teknokent'te yer alan Desistek firmasının ortaklığıyla hayata geçiriliyor.
UEDAŞ Ar-Ge Direktörü Mutlu Dalkaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketleri bünyesinde Balıkesir ve Çanakkale ilçelerine bağlı Bozcaada, Gökçeada ve Marmara takım adalarını besleyen 50 kilometre deniz altı kabloları bulunduğunu söyledi.
Deniz altı kablolarında meydana gelen arızalarda özellikle uzun süren kesintiler yaşandığını, onarımı ve tamiratının yüksek maliyeti olan işlemler gerçekleştirildiğini anlatan Dalkaç, şu değerlendirmede bulundu:
"Maliyeti bir kenara bırakıp diğer taraftan baktığımızda hizmet kalitesi anlamında olumsuz olaylar meydana gelmekte. Bu kapsamda, UEDAŞ Ar-Ge mühendisleri, Desistek firması ve EPDK'nın da finansal desteğiyle bir cihaz geliştirdik. Bu cihaz sayesinde deniz altı kablolarında meydana gelebilecek tehlikeleri önceden tespit ederek, kesintiyi meydana gelmeden önlemeye çalışacağız. Bu sayede deniz altı kablolarının üzerinde gezerek, cihazı gezdirerek, çapa, kaya veya herhangi bir olumsuz durum varsa bunları önceden tespit edeceğiz ve arıza meydana gelmeden önlem alacağız."
Dalkaç, cihazın yüksek çözünürlüklü kamerasının, hidrolik kollarının, kısmi deşarj cihazı gibi özelliklerinin bulunduğunu vurguladı.
Cihaz ile arızalarda yüksek kalitede tespitler olacağını bildiren Mutlu Dalkaç, "Hedefimiz kesinti meydana gelmeden kesintileri önlemek olacak. Yıl içinde kabloların bakımlarını belirli periyotlarla bu cihaz vasıtasıyla yaparak kesintileri önlemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
UEDAŞ Ar-Ge mühendislerince geliştirilen ve 1 milyon liraya mal olan "denizaltı robotu", şirketin sorumluluk sahasındaki adaların 50 kilometrelik denizaltı enerji hattında yaşanacak arızaya anında müdahale edip, kısa sürede sorunu giderecek
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