Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:50, 24 Eylül 2017 Pazar
Güncel
18:25, 24 Eylül 2017 Pazar

  • Paylaş
Topbaş sonrası İBB seçimleri perşembe günü
Topbaş sonrası İBB seçimleri perşembe günü

Kadir Topbaş'ın istifası sonrası boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için perşembe günü seçim yapılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Partili üyeleri, Sütlüce’deki AK Parti Genel Merkezi’nde genel istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katıldı. Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da vardı.

Basına kapalı toplantı çerçevesinde, Topbaş'la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceğinin vurgulandığı öğrenildi. Toplantıda bundan sonra neler yapılabileceği, önümüzdeki yerel seçimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

 



İlgili Konular İBB Kadir Topbaş
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Kütahya'da fabrika yangını
Kütahya'da fabrika yangını

Tavşanlı ilçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Topbaş sonrası İBB seçimleri perşembe günü
Topbaş sonrası İBB seçimleri perşembe günü

Kadir Topbaş'ın istifası sonrası boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için perşembe günü seçim yapılacak.
Hatay'da 30 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'da 30 yabancı uyruklu yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 30 Suriyeli Hatay'da yakalandı
Hakkari'de quot özel güvenlik bölgesi quot uygulaması
Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Hakkari Valiliği, merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 31 bölgenin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu
2 Haliç Konferansı'nda Musul konuşuldu
2.Haliç Konferansı'nda Musul konuşuldu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kurşun, "(Kuzey Irak'taki referandum) Ey Kürtler, bugün sözde 100 yıllık bir halüsinasyon adına, bin yıllık misakı, bin yıllık anlaşmayı, bin yıllık ahtı bozmak üzeresiniz. Beraber yaşadığınız Türkler, Türkmenler, Araplar, Ezidilerden, bir maceraperestin siyasi ihtirasları uğruna ayrılmaktasınız" dedi
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta yedinci gün
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatta yedinci gün

TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor
Eski büyükelçi Uzun için FETÖ'den hapis istemi
Eski büyükelçi Uzun için FETÖ'den hapis istemi

İstanbul'daki FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Uzun hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Washington'da tutuklu 2 Türk'e ziyaret
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Washington'da tutuklu 2 Türk'e ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önündeki olayların ardından tutuklu yargılaması devam eden Yıldırım ve Narin'i cezaevinde ziyaret etti
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK hedefleri imha edildi

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları vuruldu
Tahşiyecilere kumpas' davasında sona gelindi
'Tahşiyecilere kumpas' davasında sona gelindi

FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık FETÖ elebaşı Gülen ile aralarında Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada sona gelindi
Oda ve borsa seçimleri ertelendi
Oda ve borsa seçimleri ertelendi

Son Bakanlar Kurulu toplantısında TOBB bünyesindeki oda ve borsa seçimlerinin Nisan ayına ertelenmesi kararı alındı. Karar Resmi Gazetenin 30190 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi İşte detaylar
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi... İşte detaylar

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Herakles lahdi Antalya Müzesi'nde sergilenecek
Herakles lahdi Antalya Müzesi'nde sergilenecek

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve geçen günlerde İsviçre'den Türkiye'ye getirilen Herakles lahdi, Antalya Müzesi'nde sergilenecek.
Çorum'daki FETÖ soruşturmasında 5 tutuklama
Çorum'daki FETÖ soruşturmasında 5 tutuklama

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı
DEİK'te Yönetim Kurulu Başkanı değişti
DEİK'te Yönetim Kurulu Başkanı değişti

DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılma kararı alan Ömer Cihad Vardan'ın yerine Nail Olpak'ın getirilmesine karar verildi
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Irak İçişleri Bakanı ile görüştü
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi, Irak İçişleri Bakanı ile görüştü

Irak İçişleri Bakanı Araci, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız ile Bağdat'ta bakanlık binasında bir araya geldi

Haberler

Kadir Topbaş istifa etti
Kadir Topbaş istifa etti

Topbaş'dan yağmur uyarısı: Toplu taşımayı kullanın
Topbaş'dan yağmur uyarısı Toplu taşımayı kullanın

Kadir Topbaş'tan 'etkili sağanak' uyarısı
Kadir Topbaş'tan 'etkili sağanak' uyarısı

Topbaş'tan tahliye olan damadıyla ilgili açıklama
Topbaş'tan tahliye olan damadıyla ilgili açıklama

Topbaş'tan Sazlıdere'ye moloz dökenlere gözdağı
Topbaş'tan Sazlıdere'ye moloz dökenlere gözdağı

Topbaş'tan Darbe Komisyonuna cevap
Topbaş'tan Darbe Komisyonuna cevap

İBB'nin 2017 bütçesi 42 milyar lira
İBB'nin 2017 bütçesi 42 milyar lira

Topbaş'tan zabıtanın darbettiği seyyar satıcıya telefon | VİDEO
Topbaş'tan zabıtanın darbettiği seyyar satıcıya telefon VİDEO






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 