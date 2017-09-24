18:25, 24 Eylül 2017 Pazar

Topbaş sonrası İBB seçimleri perşembe günü





Kadir Topbaş'ın istifası sonrası boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için perşembe günü seçim yapılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Partili üyeleri, Sütlüce’deki AK Parti Genel Merkezi’nde genel istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katıldı. Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da vardı. Basına kapalı toplantı çerçevesinde, Topbaş'la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceğinin vurgulandığı öğrenildi. Toplantıda bundan sonra neler yapılabileceği, önümüzdeki yerel seçimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

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