Bremen Fatih Camisi'ne çirkin saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İslam Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) bağlı Bremen ve çevresinde ilk minareli cami olan Fatih Camisi’nin duvarlarına İslam dinine hakaret içeren yazılar yazıldı posta kutusuna ve penceresine fişekler konuldu.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Fatih Camii Cemiyeti Sekreteri Abdülaziz Kabadayı, “Camimizde her cumartesi gecesi olduğu gibi yine gençlik lokalinde toplanan gençlerimiz camiyi kapatıp gitmişler. Saldırı kamera kayıtlarına göre saat 00. 30 civarında gerçekleşmiş.” diye konuştu.
Saldırının sabah namazı için camiye gelen cemaat ve idareciler tarafından fark edildiğini belirten Kabadayı, ''Burada yer alan kameraları inceledik fakat karanlık nedeniyle tam bir tespitte bulunamadık. Burada iki değişik tarzda yazılan yazılara bakılırsa saldırganların en az iki kişinin olduğunu tahmin ediyoruz“ dedi.
Bu saldırının bu yıl Bremen ve çevresinde dördüncü saldırı olduğunu belirten Kabadayı, ''Camimizde ilk kez böyle bir olayla karşılaşmamız bizleri çok üzdü“ ifadesini kullandı.
Fatih Camii Cemiyet Başkanı Zekai Gümüş ise güvenlik güçlerine failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade ederek, ''Burada her yıl çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ya da okullardan binlerce ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bizler buralıyız ve kapılarımız da herkese açıktır. Burada yaşantımızı birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde sürdürmek istiyoruz“ dedi.
Camiye gelerek cemaate geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ilçe meclisi üyesi Muhammed Tokmak, seçim gecesi gerçekleşen bu çirkin olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, ''Göçmen kökenlilerin yoğun ve uyum içinde yaşadığı renkli Gröpelingen ilçemize bu gibi saldırılarla gölge düşürülemez“ şeklinde konuştu.
Diğer yandan Bremen İslam Şurası Başkan Yardımcısı Şanver Çoban da son zamanlarda camilere yapılan saldırıların arttığına dikkati çekerek, ''Güvenlik güçlerinden sinagoglar da olduğu gibi camilerimizi de 24 saat korumalarını bekliyoruz“ dedi.
Almanya’nın Bremen kentinde faaliyet gösteren Fatih Camisine İslamofobik bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
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