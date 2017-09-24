Almanya’daki genel seçimin galibi Merkel

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya’daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı.
Almanya’da bugün yapılan genel seçimden sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Angela Merkel’in liderliğinden Hristiyan Demokrat Parti (CDU) birinci çıktı.
Almanya’da yaklaşık 61,5 milyon seçmenin oy kullandığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00’de sona erdi.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre CDU ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) toplam yüzde 32,5 oranında oy aldı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 20'de kaldı.
Koalisyon hükümetinde yer alan CDU/CSU ile SPD 2013’de yapılan son seçimlere göre oy kaybetti.
CDU/CSU’nun oylarında yüzde 9 oranında düşüş oldu.
SPD, yüzde 5,7 oranında oy kaybederek İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en düşük oyunu aldı.
4 yıl önce yapılan genel seçimlerde yüzde 5’lik baraja takılan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Parti'nin oy oranlarını önemli ölçüde artırarak bu kez meclise girdiği görülüyor.
Sandık çıkış anketlere göre, AfD yüzde 13,5 ile üçüncü olarak ilk kez mecliste yer alacak. FDP de yüzde 10,5 ile dördüncü parti olacak ve yeniden meclise girecek.
Yeşiller yüzde 9,5 ile beşinci sırada yer alırken, Sol Parti de yüzde 9 oy oranına ulaşarak meclise girdi.
ARD’nin sandık çıkış anketlerine göre Almanya Federal Meclisi’nde milletvekili dağılımı ise şu şekilde: CDU ve CSU 216, SPD 133, AfD 89, FDP 70, Yeşiller 63, Sol Pati 60.
Irak hükümeti, komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.
Sendika Koordinasyon Komitesi grev kararı alarak tüm üyelerine pazartesi günü işe gitmeme çağrısı yaptı
Brexit müzakerelerinin 4'üncü turu başlarken mali yükümlülükler, vatandaş hakları ve Kuzey İrlanda’nın durumu gibi temel konulardaki uzlaşmazlıklar devam ediyor
Almanya’daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu
Irak Başbakanı İbadi "Irak'ta Irkçı devlet kurulmasını reddediyoruz" dedi.
Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi
IKBY Başkanı Barzani, bağımsızlık referandumunu planladıkları gibi yarın yapacaklarını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat başlattı.
SNHR'nin yayınladığı raporda, koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 yıl önce başlattığı hava operasyonlarında şimdiye kadar 2 bin 286 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi
Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı
ABD güçleri, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin ele geçirdiği gaz üretim tesisini Esed rejimi güçlerine karşı korumaya aldı
Uygur sanatçı Abdurehim Heyit 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Filistin Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Filistin Devleti'nin dünyadaki statüsünün yükselmesinden ve Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı İsrailli askeri ve siyasi liderlere yönelik uluslararası gözaltı kararının çıkmasından korkuyor" dedi
İran hava sahasını IKBY bağlantılı uçuşlara kapattı
Taliban'ın üstlendiği bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı