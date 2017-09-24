Lübnan'daki sendikalardan grev çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Lübnan'daki Sendika Koordinasyon Komitesi grev kararı alarak pazartesi günü tüm kamu, banka, okul ve belediye çalışanlarına işe gitmemeleri çağrısında bulundu.
Komiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni maaş ölçeğinin Anayasa Komisyonu tarafından reddedilmesi nedeniyle grev kararı alındığı belirtilerek, pazartesi günü tüm kamu, banka, okul ve belediye çalışanlarına işe gitmeme çağrısı yapıldı.
Kamu maaşlarının yeni maaş ölçeğine göre ödenmesinin talep edildiği açıklamada, "İşçiler, öğretmenler, askerler ve tüm kamu çalışanlarının maaşlarının kesilmesi, yalnızca hükümetin veya bazı yöneticilerin değil tüm devletin başarısızlığının net ve açık bir göstergesidir. Umarız Bakanlar Konseyi, bankaların ve şirketlerin değil halkın ve işçilerin tarafında olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Ulusal Sendikalar Federasyonu da, Sendika Koordinasyon Komitesinin grev çağrısına destek verdiğini ve pazartesi günü tüm üyelerini greve katılmaya davet ettiğini duyurdu.
Meclis tarafından 2017 devlet bütçesi kapsamında kabul edilen ve kamu çalışanlarına zam içeren yeni maaş ölçeği, geçen cuma Anayasa Konseyi tarafından reddedilmişti.
Sendikaların grev kararı alması nedeniyle Bakanlar Kurulu bugün akşam saatlerinde acil toplandı. Gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen toplantı sonrası yapılacak açıklama ile alınacak yeni kararların açıklanması öngörülüyor.
LÜBNAN'DA MAAŞ TARTIŞMASI
Sendikal Koordinasyon Komitesi birkaç yıldır yeni ücret ölçeğinin onaylanmasını talep ediyor, bu amaçla grev kararının yanı sıra sık sık protesto ve basın açıklaması düzenliyor.
Son olarak başkentteki Hükümet Sarayı ve Meclis binasına yakın Riyad es-Sulh Meydanı'nda toplanan yüzlerce Lübnanlı, Mecliste maaş zammı yasa tasarısının görüşmelerinin yapıldığı sırada düzenledikleri gösteride, maaşlarının artırılmasını ve özel sektör çalışanları için kadro talep etmişti.
Hükümet, kamu personelinin maaş zammına bütçe bulmak için vergi artırmış ve yüzde 10 oranındaki KDV'yi yüzde 11'e yükseltmişti. Ayrıca bankalara yönelik bazı vergileri de artırmış ve şirketlerin karlarından alınan vergiyi de yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı.
Bu vergi artışları özel sektördeki şirket ve banka sahiplerinin büyük tepkisine neden olmuştu.
- "Lübnan'ın kamu borcu, 74 milyar dolar"
Lübnan'da siyasi partiler arasında yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle en son 2005 yılında düzenlenen ülke bütçesi 12 yıldır yenilenmemiş, Lübnan Bakanlar Kurulu, bütçe tasarısını uzun süren çalışma ve tartışmaların ardından Mart 2017'de onaylamıştı.
Lübnan Bankalar Kurulu, 2016 yılının sonunda yayımladığı raporda, ülkenin 74 milyar dolar kamu borcu olduğunu duyurmuştu.
Irak hükümeti, komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.
Sendika Koordinasyon Komitesi grev kararı alarak tüm üyelerine pazartesi günü işe gitmeme çağrısı yaptı
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