Libya'da 17 DEAŞ militanı öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Afrika Komutanlığına (AFRICOM) bağlı kuvvetlerin, cuma günü Libya'da DEAŞ'ın çöl kampına düzenlediği 6 hava saldırısında 17 militanı öldürdüğü ve saldırılara Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askerlerinin de destek verdiği bildirildi.
AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a yönelik hava saldırılarının, Libya'nın Sirte kentinin yaklaşık 240 kilometre güneyinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Cuma günü yerel saatle 19.00 sularında düzenlenen altı hava saldırısında, 17 DEAŞ militanının öldürüldüğü ve örgüte ait 3 aracın imha edildiği vurgulandı.
Terör örgütü DEAŞ'ın bu kampları, ülkeye militan sokmak ve ülkeden çıkarmak için kullandığı ayrıca, kamların örgüte ait silah ve mühimmat deposu görevi de gördüğü kaydedildi.
"Libya'nın, özellikle Avrupa'ya terör ihraç etmek için DEAŞ, El Kaide ve benzeri örgütler tarafından bir üs gibi kullanılmak istendiği" belirtilen açıklamada, UMH Başkanı Faiz Sirac'ın da terörle mücadeleye önemli destek ve katkı verdiği aktarıldı.
Libya'nın Sirte kenti, 2015 yılı başında DEAŞ'ın eline geçmiş, ardından ABD kuvvetleri ile UMH'ye bağlı güçlerin operasyonları sonucunda Aralık 2016'da örgütten kurtarılmıştı. Şehirden kaçan DEAŞ militanları ise çöllere doğru çekilmişti.
ABD Afrika Komutanlığı, cuma günü Libya'da DEAŞ'ın çöl kampına düzenlediği altı hava saldırısında, 17 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurdu
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