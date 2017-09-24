21:05, 24 Eylül 2017 Pazar

Irak'tan komşu ülkelere 'petrol ilişkisi' talebi





Irak hükümeti, komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak hükümeti, komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.

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