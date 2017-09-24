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21:50, 24 Eylül 2017 Pazar
Ortadoğu
21:05, 24 Eylül 2017 Pazar

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Irak'tan komşu ülkelere 'petrol ilişkisi' talebi
Irak'tan komşu ülkelere 'petrol ilişkisi' talebi

Irak hükümeti, komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak hükümeti, komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.



İlgili Konular Irak IKBY Peşmerge IKBY referandum
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Ortadoğu Haberleri
Irak'tan komşu ülkelere 'petrol ilişkisi' talebi
Irak'tan komşu ülkelere 'petrol ilişkisi' talebi

Irak hükümeti, komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.
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