Katar Emiri Al Sani'ye Doha'da coşkulu karşılama

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, bazı Arap ülkelerinin ülkesi ile ilişkilerini kestiği 5 Haziran'dan bu yana ilk yurt dışı turunu tamamladıktan sonra başkent Doha'da coşkuyla karşılandı.
ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen 72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nin ardından Doha'ya dönen Al Sani, Katar bayraklarıyla yollara akın eden vatandaşlar tarafından karşılandı. Katar Emiri Al Sani, zaman zaman araçtan inerek kendisini karşılamaya gelenleri selamladı.
Katar Emiri Al Sani, Türkiye, Almanya ve Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sıra New York'ta katıldığı 72. BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nin ardından ülkesine geldi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.
Almanya’nın Bremen kentinde faaliyet gösteren Fatih Camisine İslamofobik bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından Kerküklülere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı düzenleneceği referanduma katılmaları çağrısında bulunuldu KYB'nin Kerkük teşkilatından dün sabah yapılan yazılı açıklamada ise, düzenlenmesi planlanan referandumun ertelenmesi talep edilmişti.
Rus general Asapov'un, Deyrizor kentinde DEAŞ'ın düzenlediği havan saldırısında öldürüldüğü duyuruldu
Katar Emiri TAl Sani, bazı Arap ülkelerinin ülkesi ile ilişkilerini kestiği 5 Haziran'dan bu yana ilk yurt dışı turu sonrası Doha'da coşkuyla karşılandı
ABD Afrika Komutanlığı, cuma günü Libya'da DEAŞ'ın çöl kampına düzenlediği altı hava saldırısında, 17 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurdu
Irak hükümeti, komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.
Sendika Koordinasyon Komitesi grev kararı alarak tüm üyelerine pazartesi günü işe gitmeme çağrısı yaptı
Brexit müzakerelerinin 4'üncü turu başlarken mali yükümlülükler, vatandaş hakları ve Kuzey İrlanda’nın durumu gibi temel konulardaki uzlaşmazlıklar devam ediyor
Almanya’daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu
Irak Başbakanı İbadi "Irak'ta Irkçı devlet kurulmasını reddediyoruz" dedi.
Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi
IKBY Başkanı Barzani, bağımsızlık referandumunu planladıkları gibi yarın yapacaklarını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat başlattı.
SNHR'nin yayınladığı raporda, koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 yıl önce başlattığı hava operasyonlarında şimdiye kadar 2 bin 286 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi
Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı