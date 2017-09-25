Güncelleme: 01:51, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Katar Emiri Al Sani'ye Doha'da coşkulu karşılama





Katar Emiri TAl Sani, bazı Arap ülkelerinin ülkesi ile ilişkilerini kestiği 5 Haziran'dan bu yana ilk yurt dışı turu sonrası Doha'da coşkuyla karşılandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, bazı Arap ülkelerinin ülkesi ile ilişkilerini kestiği 5 Haziran'dan bu yana ilk yurt dışı turunu tamamladıktan sonra başkent Doha'da coşkuyla karşılandı. ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen 72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nin ardından Doha'ya dönen Al Sani, Katar bayraklarıyla yollara akın eden vatandaşlar tarafından karşılandı. Katar Emiri Al Sani, zaman zaman araçtan inerek kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. Katar Emiri Al Sani, Türkiye, Almanya ve Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sıra New York'ta katıldığı 72. BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nin ardından ülkesine geldi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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