Güncelleme: 02:18, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Rus general Deyrizor'daki DEAŞ saldırısında öldürüldü





Rus general Asapov'un, Deyrizor kentinde DEAŞ'ın düzenlediği havan saldırısında öldürüldüğü duyuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından Korgeneral Valeriy Asapov'un, Deyrizor kentinde DEAŞ'ın düzenlediği havan saldırısında öldürüldüğü bildirildi. Russia Today'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 5. Ordu komutanlarından Korgeneral Asapov'un, Suriye'de DEAŞ'ın havan saldırısı sonucu ölümcül şekilde yaralanarak öldüğünü duyurdu. Deyrizor yakınlarındaki Beşşar Esed rejimi güçlerine danışmanlık yapan Asapov'un saldırı sırasında bir sahra karargahında bulunduğu aktarılan açıklamada, saldırıda Asapov'un tercümanının ve yanındaki iki albayın da hayatını kaybettiği belirtildi. Asapov, Rusya'nın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından biriydi.

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