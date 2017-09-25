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Irak
08:49, 25 Eylül 2017 Pazartesi

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Barzani'nin IKBY'deki tartışmalı referandumu başladı
Barzani'nin IKBY'deki tartışmalı referandumu başladı

Kuzey Irak’ta Kürtler bugün bağımsızlık referandumu için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlarken, bölge diken üstünde.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu ilan ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu için oy verme işlemi başladı.

IKBY'nin tek taraflı aldığı, Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandık kuruldu.

Referandum, kısa bir süre önce terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapılıyor.

7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun verilerinde, tartışmalı bölgeler dahil referanduma katılması beklenen seçmen sayısı yaklaşık 5 milyon 200 bin olduğu belirtiyor.

Seçmenlerin illere göre dağılımı ise şu şekilde:

-Erbil: 1 milyon 200 bin,

- Süleymaniye: 1 milyon 280 bin,

- Kerkük: 750 bin,

- Duhok: 800 bin,

- Musul Ovası: 750 bin

Diğer yerler: 420 bin.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğunu ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek, kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.



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