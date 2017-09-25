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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Eylül 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Eylül 2017

Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı başlıyor

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel'de İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Genel Kurulu, Avrupa Ombudsmanlar ve Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yürütme ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşacak. 

- Toplantıda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da yer alacak.


(İstanbul/12.00/09.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uluslararası Mecelle Sempozyumu'na katılacak.

(Bursa/09.30) 

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Trafik Genel Eğitim Planı Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) 

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümüşhane'de DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine, Bayburt'ta "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında fidan dikim etkinliğine katılacak, valilik, belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.

(Gümüşhane/10.30-13.00/Bayburt/15.30-18.00) 


EKONOMİ

1- TÜİK, eylül ayı sektörel güven endekslerini, ağustos ayı konut satış istatistiklerini ve 2016 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor.

(Erbil) 

2- Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

(Berlin) 

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

KÜLTÜR SANAT

1- Beyoğlu Sahaf Festivali'nin açılış töreni Taksim Meydanı'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00) 


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye-Azerbaycan Örneğinde İslam Dayanışma Sempozyumu"nun ardından Kur'an Kursları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.00/14.00) 


SPOR

1- Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00) 

2- TFF 1. Lig'in 6. hafta mücadelesi Ümraniyespor-Denizlispor, Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor, Adana Demirspor-Adanaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Balıkesir/19.00/Adana/20.00) 

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

(Bakü/19.30) 

4- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları G Grubu ikinci maçıyla ilgili basın toplantıları düzenleyecek.

(İstanbul/15.30/17.30) 



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