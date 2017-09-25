Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Eylül 2017

1- Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı başlıyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel'de İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Genel Kurulu, Avrupa Ombudsmanlar ve Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yürütme ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşacak.
- Toplantıda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da yer alacak.
(İstanbul/12.00/09.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uluslararası Mecelle Sempozyumu'na katılacak.
(Bursa/09.30)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Trafik Genel Eğitim Planı Çalıştayı"na iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümüşhane'de DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine, Bayburt'ta "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında fidan dikim etkinliğine katılacak, valilik, belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.
(Gümüşhane/10.30-13.00/Bayburt/15.30-18.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, eylül ayı sektörel güven endekslerini, ağustos ayı konut satış istatistiklerini ve 2016 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1 - Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor.
(Erbil)
2- Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
(Berlin)
3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.
(Myanmar)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
KÜLTÜR SANAT
1- Beyoğlu Sahaf Festivali'nin açılış töreni Taksim Meydanı'nda yapılacak.
(İstanbul/11.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye-Azerbaycan Örneğinde İslam Dayanışma Sempozyumu"nun ardından Kur'an Kursları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/09.00/14.00)
SPOR
1- Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.00)
2- TFF 1. Lig'in 6. hafta mücadelesi Ümraniyespor-Denizlispor, Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor, Adana Demirspor-Adanaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.00/Balıkesir/19.00/Adana/20.00)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında Ukrayna ile karşılaşacak.
(Bakü/19.30)
4- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları G Grubu ikinci maçıyla ilgili basın toplantıları düzenleyecek.
(İstanbul/15.30/17.30)
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak. Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Syrus Seccad Kadi, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.