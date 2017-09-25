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TSK jetleri Zap ve Avaşin'deki PKK hedeflerini vurdu
TSK jetleri Zap ve Avaşin'deki PKK hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde örgüt üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. 

Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.



İlgili Konular TSK PKK operasyonu
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