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Türkiye'den IKBY'ye seyahat uyarısı
Türkiye'den IKBY'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, "Irak’ın, IKBY dışındaki vilayetleri için daha önce yapılan seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletildiğini" bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, "Irak’ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dışındaki vilayetleri için daha önce yapılan seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletildiğini" bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan "Son gelişmeler çerçevesinde Irak’ta bulunan veya Irak’a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu"nda, Irak’taki hassas güvenlik koşulları doğrultusunda bu ülkeye seyahat edecek veya halihazırda Irak’ta olan Türk vatandaşlarına yönelik son uyarının 18 Ekim 2016 tarihinde yapıldığı hatırlatıldı.

IKBY’nin bugün yaptığı referandumun Irak’ta yeni belirsizliklere, güvenlik sorunlarına ve çatışmalara yol açması tehlikesi taşıdığı belirtilen duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"Referandumun neden olacağı istikrarsızlığı istismar edecek bazı radikal grupların ve terör örgütlerinin ülkemizin IKBY dahil Irak’taki çıkarlarını hedef almaları muhtemeldir. Bu itibarla, Irak’ın IKBY dışındaki vilayetleri için yapılan yukarıda kayıtlı seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletilmesi uygun görülmüştür."

Duyuruda, bu vilayetlerde bulunan Türk firmaları ve vatandaşlarının, her koşulda müteyakkız olmaları, kalabalık mekanlardan kaçınmaları, güvenlik tedbirlerini güçlendirmeleri, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu ile temasta kalmaları, kesinlikle zorunlu olmadığı sürece bu vilayetlere ve bunlar arasında seyahatlerini sınırlandırmaları, bu vilayetlerde kalışı zorunlu olmayanların ise mümkün olan en kısa sürede buralardan ayrılmaları kuvvetle tavsiye edildi.

Ayrıca duyuruda şunlar kaydedildi:

"Mevcut koşullarda halihazırda Irak’ın tüm vilayetlerinde bulunan vatandaşlarımızın güvenlik durumunun daha da bozulması ihtimalini dikkate alarak en ihtiyatlı ve emniyetli hareket tarzını benimsemeleri önerilmektedir. Bu durum bu vilayetlere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımız için de geçerlidir. Gelişmelere göre Irak’a ilişkin bu seyahat ve güvenlik duyurumuzun kapsamında gerekli değişikliklere gidilebilecek olup kamuoyumuz güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir.

Vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza ilaveten, Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımızca görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arz edebilecek güvenlik durumu hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir."

Vatandaşların, ihtiyaç duyduğu takdirde Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı ve Bakanlık Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurabileceği bildirilen duyuruda, bu birimlerin iletişim bilgileri şöyle sıralandı:

"Bağdat Büyükelçiliği 7/24 telefon: 0790 190 94 06-0750 072 39 31, Erbil Başkonsolosluğu 7/24 sabit telefon: +964 066 224 62 33, nöbet telefonu: +964 750 921 56 77, e-posta adresi: [email protected], Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı 7/24 sabit telefon: +964 053 329 27 12, nöbet telefonu: +964 770 790 90 97, e-posta adresi: [email protected], Konsolosluk Çağrı Merkezi 7/24 telefon: +90 312 292 29 29."



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