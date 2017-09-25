10:20, 25 Eylül 2017 Pazartesi

İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı



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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 20 Filistinliyi gözaltına alındığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın farklı köy ve beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 20 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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